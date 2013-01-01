Баня на воде Автор: Александр Баня на воде – эта не та баня, печка которой топиться водой, а это новое популярное веяние современной индустрии туризма и отдыха. Ведь согласитесь, что найдётся мало чудаков, которые решат построить плавучую баню для личного использования. Обслуживать такую баню сложно, нужно соблюдать меры безопасности, да и есть у меня подозрения, что частному лицу вряд ли кто разрешит построить баню в водоёме, если он, конечно, не располагается на вашей частной территории. Поэтому и строят такие бани фирмы, которые занимаются организацией досуга: базы отдыха, загородные клубы и рыболовные хозяйства и т.д. Читать далее...



Устройство деревянных полов Автор: Александр После установки сруба под крышу, у вас встанет вопрос устройства деревянных полов в бане, если конечно вы хотите именно деревянные. Пол, наверное, является первой конструкцией с чего начинается внутренняя отделка бани. Но так как баня разделена на различные помещения, то пол в каждом из них имеет разное предназначение. Пол в помывочной должен эффективно отводить воду;

Пол в парилке должен удерживать тяжёлую печь или иметь соответствующие отверстие под фундамент печи, если она имеет таковой;

Пол в предбаннике (комнате отдыха) должен быть сухим и тёплым. Давайте разберёмся, что нам нужно сделать, чтобы соответствовать этим требованием. Для устройства деревянных полов в бане нам понадобятся следующие материалы: песок, ГПС, цемент, брус 150*150 мм, половая доска 3,5-5,0 мм толщиной, защитные пропитки для древесины. Первым этапом строительства деревянных полов является установка половых лаг, для этого используется брус или бревно, с брусом проблем меньше, т.к. он квадратный и его проще установить по необходимому уровню. Иногда лаги зарубаются в нижний венец сруба, Читать далее...



Как сделать пол в бане? Автор: Александр Скорей всего если вы задались вопросом, как сделать пол в бане, то у вас уже готовы фундамент, стены и крыша, и они дали необходимую усадку, т.е. вы приступаете к внутренней отделке. Очень хорошо. Давай те рассмотрим несколько вариантов устройства полов в бане. Сразу обращу ваше внимание, что в этой статье я рассмотрю только общие моменты по каждому способу, вы сможете определиться какой вам наиболее подходящий и прочитать подробную информацию по нему. Первый и ранее самый распространенный, это устройство деревянных полов уложенных на подпольные лаги. При таком варианте, во время изготовления сруба в нижний венец врубаются брусья или брёвна. Либо лаги укладываются непосредственно на фундамент, а затем уже сроятся стены (они ведь могут быть кирпичные и т.д.). Данный вариант видится мне наиболее простым в производстве и менее затратным. Читать далее...



Печка-каменка для бани Автор: Александр В этой статье пойдёт речь о том, как я выбирал себе печь для бани, это было весьма не простое дело. Началось всё с того, что я решил построить баню и завёл на эту тему блог, на котором вы сейчас находитесь. Вы бор в наше время большой, можно построить финскую сауну, можно русскую баню, баню по чёрному, можно даже турецкий хамам претворить в жизнь. Но я как истинный патриот и любитель русской бани, решил строить себе именно русскую баню, почитав различной литературы посетив сайты конкурентов, выяснил, что истинно русская баня, это баня с температурой 55-65 градусов и высокой влажностью. Я в таких банях не бывал и к такой температуре не привык, но мысль в голове всё-таки осталось. Далее начал разбираться какая должна быть печь для бани и выяснил, что оптимальный вариант это кирпичная или каменная печь с закрытой каменкой. Такая идея мне не очень понравилась Читать далее...



Мини-баня своими руками Автор: Александр Если вы обладатель дачного участка размером в пять соток, на котором вы выращиваете огурцы с помидорами и при этом ещё разбили небольшой сад с яблонями, то вы наверняка захотите построить себе мини баню, конечно же, если вы заядлый парильщик. Что нужно для мини бани? Ровно тоже, что и для обычной: печка и вода! Это главное для бани. Какие банные помещения вам понадобятся в мини бани? Всё зависит от ваших пожеланий. Если баня используется круглогодично, то непременно потребуется предбанник, моечная и парилка. Если баню планируете использовать только в дачный период, то можно Читать далее...



Установка входной двери в бане Автор: Александр В этой статье пойдёт речь об установке деревянной входной двери в бане из деревянного сруба. Сначала пойдёт теория по установке, затем практика, ниже вы сможете увидеть видео процесса установки. Так как на сайте говориться о том, как построить баню своими руками, то и видео будет от человека, который строит баню своими силами, т.е. от меня, не прибегая к услугам профессионалов. И так, установка двери в деревянной бане имеет нюанс, о котором забывать не стоит никогда, а именно усадка сруба. Я слышал много мнений о том, как долго происходит усадка, вывод таков: «сруб, может садиться вечно». Так что не стоит вычислять сантиметры, нужно просто всегда брать во внимание данный факт и оставлять над дверью зазор для усадки сруба, чем моложе сруб, тем больше зазор. Если вы вставляете дверь в первый год, то зазор оставляйте не менее 10 см Читать далее...



Как и где заказать сруб? Автор: Александр Если вы не обладаете навыками или временем, которые позволили бы вам построить сруб для бани своими руками, то вы скорей всего прибегните к услугам людей, которые этим занимаются профессионально. Как и где можно заказать сруб, мы сейчас и будем выяснять. Людей, которые этим занимаются в наше время найти совсем не сложно, интернет в этом нам поможет. Всех их можно разделить на несколько частей: 1) Вольные пахари. Мастера и не только, которые разъезжают по окрестным деревням и предлагают свои услуги. Зачастую – это неплохие специалисты. Они в округе знают всё, где лес можно купить подешевле, где более качественный, даже имеют скидки в различным строительных магазинах, как постоянные клиенты. 2) Посредники. Это люди, которые ищут клиентов и в зависимости от его потребностей предлагают различные фирмы занимающееся изготовлением и установкой срубов. 3) Фирмы, специализирующиеся на срубах. В интернете можно найти их большое разнообразие. Какие-то из них занимаются только оцилиндрованными срубами, какие-то только рубленными. Некоторые могут сдать, вам баню под ключ, а какие-то даже доставить не могут. В общем, выбор на любой вкус. Читать далее...



Сруб из оцилиндрованного бревна. Недостатки и достоинства Автор: Александр Современные технологии уже давно позволяют изготавливать срубы из оцилиндрованного бревна, что намного упрощает процесс производства и сборки таких срубов. Все основные хлопоты по изготовлению бревна берёт на себя станок, достаточно заложить (запрограммировать) в него все размеры и параметры. Станок бревно оцилиндрует, сделает в нём канавку для укладки на нижнее бревно и сделает отверстия под деревянные нагеля нужного размера. Выделяют два типа оцилиндрованных брёвен: Основной – бревно, с выбранной канавкой полукруглого сечения, о которой говорилось выше (рис. 1);

Профилированный - бревно, которое имеет шип и паз, как показано на фото (рис. 2). Такой способ даёт более надёжное соединение брёвен между собой. Достоинства сруба из оцилиндрованного бревна, очевидны: 1) Производство и монтаж дешевле, чем у рубленых срубов, т.к. требуется меньше человеческих трудозатрат; 2) Изготовление и установка, проще, не требует специфических знаний и навыком, которыми обладают мастера, работающие с рублеными срубами; Читать далее...



Как легко колоть дрова (видео) Автор: Александр Колка дров увлекательное занятие. Многие люди любят размяться на свежем воздухе, помахав топориком. Наедине с собой и природой, мы отдыхаем, получаем заряд положительной энергии, когда все невзгоды отступают на второй план. Когда мы колем дрова, мы получаем отличную психологическою и физическую разрядку. Давайте же разберемся, как правильно колоть дрова, чтобы чурки разлетались легко и просто. Первым делам, нужно разобраться какой топор выбрать для этого. Бывают лёгкие и острые топоры, бывают тяжёлые и тупые (колуны). Острый топорик просто втыкается в полено, и колоть им крайне тяжело. Мы выберем колун, он расщепляет бревно, действуя как клин, и он не когда не застрянет в бревне. (Колун вы можете видеть на фото).

Теперь выбираем прочное основание, для этого берём самое широкое полено и ровно устанавливаем его на землю, так чтобы оно не шаталось, а верхняя его плоскость была ровной и горизонтальной. Читать далее...

